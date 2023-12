Total stylish: J.Lo genießt Strandspaziergang mit XXL-Hut

Jennifer Lopez (54) lässt ein wenig die Seele baumeln! 2023 feierte die Sängerin mit ihrem Gatten Ben Affleck (51) ihren allerersten Hochzeitstag. Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren sorgten die beiden für das Liebes-Comeback überhaupt. 17 Jahre nach ihrem ersten Beziehungsversuch gaben sie sich eine zweite Chance. Trennungsgerüchte lächeln sie seither weg. Zum Jahresende möchte J.Lo den ganzen Trubel um ihr Privatleben offenbar hinter sich lassen. Sie gönnt sich einen Strandurlaub!

Wie Bilder zeigen, die Page Six vorliegen, spazierte Jennifer am Mittwoch am Strand von St. Barts entspannt durch die Gegend. Mit einem schlichten weißen Bikini setzte die "Jenny from the Block"-Interpretin ihren trainierten Körper in Szene. Ein XXL-Sonnenhut schützte sie zudem vor der prallen Sonne. Und gute Laune bereitete J.Lo augenscheinlich die Musik, die sie über ihre Kopfhörer hörte. Hier und da sang sie nämlich auch sichtlich happy mit.

Trotz einiger Krisengerüchte soll es im zweiten Anlauf zwischen Jennifer und ihrem Ben hervorragend laufen. Warum das so ist, hatte die 54-Jährige im Interview mit Variety erklärt: "Wir sind jetzt älter. Wir sind weiser. Wir wissen auch, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist im Leben." Dem Ehepaar sei es wichtig, sich selbst treu zu bleiben.

Jennifer Lopez, Musikerin

Jennifer Lopez und Ben Affleck auf Capri im Juli 2021

J.Lo im Januar 2023 in Hollywood

