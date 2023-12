Der coole Onkel? Mike Tindall liebt Prinz Williams Kinder

Sie haben eine sehr innige Beziehung. Mike Tindall (45) und seine Frau Zara (42) pflegen ein freundschaftliches Verhältnis mit ihrem Cousin Prinz William (41) und dessen Gattin Prinzessin Kate (41). Während Zara mit dem britischen Thronfolger aufwachsen ist und wohl schon immer eng mit ihm war, soll den ehemaligen Rugbyspieler und William eine echte Männerfreundschaft verbinden. Aber auch mit den Kids verstehen die vier sich super: Vor allem Mike geht in der Onkelrolle richtig auf!

Das zeigen Bilder der Royals beim jährlichen Weihnachtsspaziergang. Trotz der Anwesenheit vieler Fans legt Mike Williams Ältesten George (10) beherzt den Arm um die Schultern und drückt ihn fest an sich. "Es fasst die Beziehung zwischen Mike und den Kindern von Prinz William und Kate perfekt zusammen. [...] Es liegt in Mikes Natur, zupackend zu sein, und obwohl aus George Reaktion klar hervorgeht, dass er versucht, cool zu bleiben, kann man sehen, dass er und sein 'Onkel' eine sehr lustige Dynamik haben", erklärt der Körpersprache-Experte Darren Stanton gegenüber Hello! Magazine.

Wie nahe sich Mike und William stehen, verriet der Sportler im "The Total Sport Podcast". Denn weil der Sohn von König Charles III. (75) wohl kein guter Trinker ist und eine Leidenschaft für Fußball hat, dachte er sich einen besonderen Spitznamen für seinen Kumpel aus: "Der Prinz von Wales ist bei mir als One Pit Willy bekannt."

Getty Images Mike Tindall, Rugbystar

Getty Images Prinz George im Juni 2022

Getty Images Prinz William bei der Lord High Admiral's Divisions im Britannia Royal Naval College, 2023

