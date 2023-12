"Forsthaus Rampensau"-Sieg: Flocke ist außer sich vor Freude

Er kann sein Glück kaum fassen! Wochenlang fesselte Forsthaus Rampensau die begeisterten Trash-TV-Fans vor ihren Bildschirmen: In dem neuen Format stellten sich neun prominente Duos den spannenden Challenges im Lavanttal. Doch das Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro konnte nur ein Paar gewinnen: Im großen Finale schafften es Diogo Sangre (29) und Kumpel Kevin Platzer alias Flocke, das letzte Spiel für sich zu entscheiden. Auf dem Siegertreppchen zu stehen, kann Flocke kaum fassen!

Auf Instagram teilt der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer seine Freunde mit seiner Community: "Es ist endlich raus! Sieben Monate warte ich darauf: Erste Rampensau Germany – den Titel kann mir keiner mehr nehmen! [...] Ehrlichkeit zahlt sich immer aus." In einer weiteren Story schreibt Flocke außerdem: "Das war das Beste in meinem Leben, was mir hätte passieren können!" Er ist sich sicher, "Forsthaus Rampensau" wird in den kommenden Jahren noch so einige begeisterte Zuschauer für sich gewinnen.

Der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Star hat auch schon eine Verwendung für sein Preisgeld. "Ich habe den Gewinn komplett in die Produktion für mein eigenes Parfüm [...] gesteckt", offenbart Flocke. Die Arbeit daran soll losgehen, sobald er seinen Gewinn erhalten habe.

Joyn / Nadine Rupp Diogo Sangre und Flocke bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Instagram / the.flocke Kevin Platzer alias Flocke

Joyn / Nadine Rupp Flocke und Diogo, "Forsthaus Rampensau Germany"-Sieger 2023

