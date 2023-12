Herrlich normal: David Beckham macht Abwasch mit seiner Mama

David Beckham (48) packt selbst mit an! Der Brite zählt zu den erfolgreichsten Fußballern der Welt. Seine Karriere auf dem Spielfeld hat er nach rund 20 Jahren jedoch schon 2013 an den Nagel gehängt. Die Füße legte der Kicker danach aber nicht hoch, im Gegenteil: Seit 2014 ist er Co-Inhaber der Fußballklubs Inter Miami und Salford City, hat einige Werbepartner und setzt sich für wohltätige Zwecke ein. Doch trotz seines vollen Terminkalenders nimmt sich David stets Zeit für seine Familie – und packt auch im Haushalt mit an!

Via Instagram gibt der 48-Jährige einen kleinen Einblick hinter die Kulissen seines Familienlebens. Mit seiner Frau Victoria (49) sowie seinen Kids Cruz (18) und Harper (12) war er zum Essen bei seiner Mutter Sandra eingeladen. Anschließend half David – ganz der gute Sohn – noch beim Aufräumen. "Mittagessen mit Mama und dann der Abwasch mit ein paar Lachern. Hab dich lieb, Mama", berichtet er und stichelt gegen seine Schwester Joanne: "[Sie] hat nicht abgewaschen, schockierend. Deine Pommes waren aber in Ordnung."

Zu Essen gab es Spiegelei, Pommes und Würstchen. Ob David die Eier selbst mitgebracht hat? Immerhin hatte er von Victoria zu Weihnachten einige Hühner inklusive Häuschen und Gehege geschenkt bekommen! Wie in einem witzigen Instagram-Clip der 49-Jährigen zu sehen gewesen ist, hatte sich ihr Mann sehr über seine neuen gefiederten Freunde gefreut.

David Bechkam und seine Mutter Sandra

David Beckham mit seinen Hühnern

David Beckham mit seiner Mutter Sandra

