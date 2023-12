Kourtney Kardashians After-Baby-Body: "Es passt nicht viel!"

Kourtney Kardashian (44) wurde vor wenigen Wochen zum vierten Mal Mutter. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Mann Travis Barker (48) durften im vergangenen Monat ihren Sohn Rocky Thirteen auf der Welt begrüßen. Seit der Geburt teilte die Beauty bisher nur wenige Schnappschüsse von sich. Jetzt überraschte sie ihre Fans mit einem Bild ihres Weihnachtsoutfits – und dabei gibt Kourtney ganz offen zu, dass sie Schwierigkeiten hat, passende Klamotten für ihren After-Baby-Body zu finden!

Via Instagram teilt die 44-Jährige zwei Bilder und ein Video von ihrem Weihnachtslook. Für die Fotos posiert der Realitystar in einem schwarzen Pelzmantel. Das bodenlange Kleidungsstück bedeckt ihren Körper fast ganz – nur ihr angewinkeltes Bein ist sichtbar. Zu ihrem Beitrag schreibt sie: "Wenn aus dem Kleiderschrank nicht mehr viel passt und die Brüste mit Milch gefüllt sind, dann zieht man einfach einen kuscheligen Mantel an."

Erst vor wenigen Tagen sprach sie auf Instagram über ihren After-Baby-Body. Sie betonte gegenüber ihrer Community, dass man sich als frischgebackene Mutter um das Wohlergehen des eigenen Körpers kümmern müsse. "Sei nett zu dir selbst", erinnert Kourtney sich und all diejenigen, die das hören müssen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn, Dezember 2023

Instagram/ kourtneykardash Kourtney Kardashian, Dezember 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2023

