"Liebe meines Lebens": Chethrin Schulze schwärmt von Partner

Chethrin Schulze (31) ist wunschlos glücklich! Hinter der ehemaligen Love Island-Kandidatin liegen spannende Monate – denn in diesem Jahr erwartete sie zum ersten Mal Nachwuchs! Seit Ende November ist ihr Glück nun perfekt, denn ihr Sohn ist auf der Welt. Die Identität des Kindsvaters hält die Blondine bisher noch geheim. Das hält sie aber nicht davon ab, in den höchsten Tönen von ihrem Partner zu schwärmen!

Via Instagram macht Chethrin ihrem Schatz jetzt eine Liebeserklärung. Zu einigen gemeinsamen Aufnahmen schreibt sie: "Kein Geld, kein Schmuck, kein Haus, kein Auto, nichts auf dieser Welt ist so wertvoll wie die Liebe, die du uns schenkst. Du bist der beste Partner, der beste Papi, mein allerbester Freund und mein großes Vorbild!" Die Neumama schwärmt weiter, sie habe erst durch ihren Liebsten erfahren, "was wahre, bedingungslose Liebe ist". "Ihr seid alles, was ich je wollte", schließt sie ab.

Chethrin ist mit ihrem Freund und ihrem Baby endlich angekommen. Im Oktober 2022 hatte sie ihre Beziehung zu dem Unbekannten publik gemacht. Ihr Partner hat bereits ein Kind – für die Berlinerin ist das kein Problem, wie sie versicherte: "Ihr wisst, mein Herz ist so groß und ich habe genug Liebe für ganz, ganz viele Menschen!"

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Baby im Dezember 2023

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im August 2023 in Leipzig

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Juli 2023 in Berlin

