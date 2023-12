Peter Klein soll Scheidung von Ex Iris eingereicht haben

Er zieht endgültig einen Schlussstrich unter seine Ehe! Anfang des Jahres hatte Iris Klein (56) behauptet, dass sie ihr Mann Peter Klein (56) mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (42) betrogen hat. Was danach folgte, war ein regelrechter Rosenkrieg auf Social Media, der sich über Monate hinweg zog. Während ihrer Teilnahme bei Promi Big Brother schienen sich die beiden wieder anzunähern. Doch nun soll Peter endgültig die Scheidung eingereicht haben!

Das will jetzt Bild erfahren haben: Demnach soll der 56-Jährige in Deutschland die Scheidungspapiere eingereicht haben – und zwar noch bevor er in den berühmt-berüchtigten TV-Container zog. Iris dürfte diese Nachricht sicherlich freuen – die Katzenberger-Mama wünschte sich nämlich sehnlichst den Schlussstrich. "Peter weigert sich nach wie vor, die Papiere zu unterschreiben", wetterte sie bereits im August in einem Interview.

Auch wenn beide einer Scheidung anscheinend entgegen sehnen, könnte es erneut zum Streit kommen – Peter hofft nämlich auf eine Menge Geld von seiner Ex. "Er fordert Geld von mir. Ich hatte ihm freiwillig 60.000 Euro angeboten, er will 100.000 Euro", offenbarte Iris ebenfalls bereits.

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

