Sein Unfall ist zehn Jahre her: Familie zollt Schumi Tribut!

Es ist ein trauriges Jubiläum. 2013 hatte eine tragische Nachricht die Formel-1-Welt erschüttert: Michael Schumacher (54) war beim Skifahren schwer gestürzt und hatte eine Kopfverletzung erlitten. Seine Familie hält den einstigen Star-Rennfahrer seitdem aus der Öffentlichkeit heraus. Viel ist zu seinem aktuellen Zustand nicht bekannt. Nun jährt sich der Unfall zum zehnten Mal und Michaels Familie teilt einen ergreifenden Tribut.

Auf der Plattform X veröffentlicht die Stiftung "Keep Fighting Foundation", die von Michaels Familie in seinem Namen gegründet wurde, am zehnten Jahrestag des Unfalls ein kurzes Statement. "Eine Inspiration für so viele. Sicherlich für uns", heißt es stellvertretend für die Freunde und Angehörigen des Sportlers, die die Organisation betreuen. Dazu sind noch die Hashtags #KeepFightingMichael und #KeepFighting gesetzt, also "Kämpfe weiter, Michael" und "Weiterkämpfen".

Auch wenn die Familie Schumacher sich bedeckt hält, wenn es um Michael und den Unfall geht, sprechen sie in der Doku "Schumacher" offen über die eigenen Emotionen. "Natürlich ist es so, dass nach dem Unfall die Erfahrungen, Momente, diese viele mit ihren Eltern erleben, nicht da sind oder weniger da sind", meinte unter anderem sein Sohn Mick (24). Für ihn sei das fast ein wenig "unfair". Aber auch Michaels Frau Corinna (54) vermisse ihren Mann, wie er einmal war.

Getty Images Michael Schumacher im Oktober 2012

Getty Images Michael Schumacher und Corinna Schumacher im Jahr 2004

Schumacher/ Netflix Mick, Gina-Maria und Michael Schumacher in "Schumacher"

