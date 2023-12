Umut Tekin behauptet: Kim Virginia zieht ins Dschungelcamp

Weiß er etwa mehr? In wenigen Wochen geht es endlich wieder los: Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde! So werden sich unter anderem Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (47) auf den Weg in den australischen Busch machen. Die Spekulationen um weitere Teilnehmer halten sich hartnäckig. Wird jetzt etwa eine weitere Kandidatin geleakt? Angeblich soll Kim Virginia Hartung (28) in wenigen Wochen nach Down Under reisen!

Das behauptet jetzt zumindest ihr Reality-TV-Kollege Umut Tekin (26) auf Instagram – die Information habe der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat angeblich selbst von Kim bekommen. "Kim Virginia soll beim Dschungelcamp 2024 dabei sein. Das weiß ich von einer zu einhundert Prozent sicheren Quelle. Kim hat es selbst rumerzählt", wettert Umut.

Zuvor lieferten sich die beiden ein Gefecht im Netz, nachdem Umut seine Beziehung zu der Temptation Island V.I.P.-Verführerin Emma Fernlund öffentlich gemacht hatte. So behauptete Kim, dass die neue Frau an seiner Seite ihn bereits betrogen habe. Umut und Emma ließen diese Vorwürfe allerdings nicht auf sich sitzen und konterten zurück. "Wie kannst du so etwas posten, wenn du ganz genau weißt, was im Jahr 2024 kommt", schrieb Umut und wies dabei anscheinend auch darauf hin, dass Kim während ihrer Prominent getrennt-Teilnahme handgreiflich wurde.

Kim Virginia, Realitystar

Umut Tekin, Realitystar

Umut Tekin und Emma Fernlund

