Wegen Album: Jennifer Lopez braucht Unterstützung von Ben

Jennifer Lopez (54) erhofft sich Unterstützung von Ben Affleck (51)! Vor gut 20 Jahren waren die Sängerin und der Schauspieler schon mal ein Paar gewesen – sogar eine Hochzeit war bereits in Planung. Doch diese wurde kurzerhand abgesagt und die beiden gingen wieder getrennte Wege. Im vergangenen Jahr überraschten die beiden mit einem Liebes-Comeback. Wie auch in der damaligen Beziehung mit Ben veröffentlicht J.Lo nun wieder ein Album. Dafür fordert Jenny nun Unterstützung von Ben.

"Dies ist ein großes Jahr für sie, mit dem neuen Album und dem Film, und noch vielem mehr – Ben muss mit an Bord sein und das Bild des ultimativen glamourösen Hollywood-Paares vermitteln", verrät ein Insider gegenüber Mirror. Laut der Quelle toleriere Jennifer keine Ausreden, da sie auf die volle Unterstützung ihres Mannes baue. Diesem soll – wie auch damals – ein Song im neuen Album gewidmet werden.

In einem Interview mit Variety räumte die 54-Jährige ein, warum ihre Beziehung beim zweiten Anlauf deutlich besser laufe als zuvor. "Wir sind jetzt älter. Wir sind weiser. Wir wissen auch, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist im Leben und es geht nicht so sehr darum, was andere Leute denken", betonte J.Lo. Der "On The Floor"-Interpretin und ihrem Liebsten sei es heute vor allem wichtig, sich selbst treu zu bleiben.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2023

