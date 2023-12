Amira Pocher packt in Interview aus: So steht sie zu Ex Olli

Nun meldet auch sie sich mal zu Wort! Zwischen Amira (31) und Oliver Pocher (45) brodelt es seit der Trennung gewaltig. Während vor allem der Comedian im Netz ziemlich oft gegen seine Ex austeilte, hielt sich die Make-up-Artistin eher bedeckt. Doch das hat jetzt ein Ende. In einem ausführlichen Interview verrät die Beauty nun ihre Sicht der Dinge: So ist aktuell Amiras Verhältnis zu ihrem Noch-Ehemann!

In einem ausführlichen Bild-Interview steht die 31-Jährige Rede und Antwort. Was viele Fans zurzeit wohl besonders interessiert, ist das aktuelle Verhältnis zu Olli. "Wir sind Eltern von zwei Kindern und haben deshalb eine gemeinsame Verantwortung. Dazu gehört, dass wir beide versuchen, so gut wie möglich miteinander auszukommen. Aktuell gelingt uns das ganz gut", erklärt die Unternehmerin offen. Auch mit Sandy Meyer-Wölden (40), der anderen Ex von Olli, sei sie mittlerweile wieder auf einem guten Weg.

Zuletzt feierte das Paar den dritten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes – und das lief wohl auch alles sehr harmonisch ab, wie sie verrät: "Unser Kleiner hatte einen wunderschönen Tag, und für uns Erwachsene war es auch gut, mal wieder etwas Zeit miteinander zu verbringen." Bilder im Netz konnten dieses nette Miteinander auch beweisen.

Amira Pocher, Moderatorin

Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Amira und Oliver Pocher am Geburtstag ihres Sohnes im Dezember 2023

