Gemütlich: Macaulay Culkin zeigt sich öffentlich im Pyjama

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist für viele Menschen eine Phase der Entspannung und Erholung. Auch Macaulay Culkin (43) scheint die letzten Tage des Jahres noch mal richtig daheim genießen zu wollen. Dabei will es der Kevin - Allein zu Haus-Star scheinbar auch in Sachen Kleidung gemütlich angehen. Macaulay wurde vor wenigen Tagen in seinem Pyjama in der Öffentlichkeit erwischt!

Das Paparazzibild zeigt, wie der 43-Jährige vor dem Eingangstor seines Hauses steht, um eine Lieferung anzunehmen. Dabei fällt vor allem eins ins Auge: der gemütliche Look des Schauspielers. Macaulay trägt auf dem Foto einen gemusterten Weihnachtspyjama mit dem aufgestickten Wort "Papa" auf der Brust und dazu ein Paar knallpinke Crocs. Ob der Pyjama vielleicht ein Geschenk seiner Kinder zu Weihnachten war?

Gemeinsam mit seiner Partnerin Brenda Song (35) hat der "Richie Rich"-Darsteller zwei Söhne. Anfang Dezember zeigte sich die Familie erstmals gemeinsam bei einem Event. Macaulay wurde mit einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet.

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

Getty Images Macaulay Culkin , Schauspieler

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023

