Tom Cruise meint es ernst mit seiner neuen Flamme Elsina

Ist Tom Cruise (61) frisch verliebt? Erst vor wenigen Tagen hat er mit Elsina Khayrova erstmals den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt. Die beiden turtelten auf einer Party in London. Daten sollen sich das Paar allerdings schon etwas länger. Die Russin ist für den "Top Gun: Maverick"-Star wohl mehr als nur ein Flirt – Tom blickt bereits einer gemeinsamen Zukunft mit Elsina entgegen!

"Sie sind sehr glücklich", weiß ein Insider laut Us Weekly. Damit nicht genug: "Tom ist sehr zuversichtlich, dass es auf lange Sicht funktionieren wird." Selbst seiner Familie habe der Action-Held die neue Frau an seiner Seite schon vorgestellt. Isabella (30) und Connor (28), Toms Kinder aus der Ehe mit Nicole Kidman (56), scheinen den beiden ihren Segen gegeben zu haben: "Sie sind so glücklich zu sehen, dass ihr Vater wieder Liebe in seinem Leben gefunden hat."

Tom habe laut dem Insider lange auf die richtige Person gewartet: "Er wollte sich Zeit lassen und sich nicht einfach so in eine neue Beziehung stürzen." Noch vor wenigen Monaten hatte er Gerüchten zufolge jedoch eine andere Dame auf dem Radar. Im August hieß es, er wolle seine einstige Romanze mit der frisch getrennten Modern Family-Darstellerin Sofia Vergara (51) erneut aufleben lassen.

Getty Images Tom Cruise, Juni 2023

Instagram / elsina_k Elsina Khayrova, Model

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

