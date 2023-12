Reunion mit den Kids: Helen Flanagan ist "wieder glücklich"

Helen Flanagan (33) hat wieder jeden Grund zur Freude! Die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin und der Fußballer Scott Sinclair haben drei gemeinsame Kinder. Im vergangenen Jahr trennten sich die beiden jedoch nach 13 Jahren Beziehung – seitdem leben die Kids bei ihrer Mama. Eine Ausnahme gab es an Weihnachten: Matilda, Delilah und Charlie blieben bei ihrem Vater Scott. Nun hat Helen ihre Kinder wieder und ist darüber total glücklich!

In ihrer Instagram-Story sieht man die dreifache Mama am Flughafen. Dort schließt sie ihre Kids in die Arme und knuddelt sie von Kopf bis Fuß. Zu einem Video ihrer Sprösslinge schreibt sie: "Wieder glücklich." Helen konnte es nicht mehr abwarten, ihre Kids wiederzusehen und sich gemeinsam mit ihnen auf den Weg nach Bali zu machen. Dort will die 33-Jährige das Weihnachtsfest mit ihnen nachholen.

Dieses hatten Matilda, Delilah und Charlie aus einem guten Grund nicht mit ihrer Mama verbracht. "Meine Kinder vermissen ihren Papa sehr und sie stehen auch ihrer Oma sehr nahe, also werden sie Weihnachten mit ihr verbringen", erklärte Helen gegenüber Closer. Für den Serienstar war dies eine völlig neue Situation: "Ich werde sie etwa vier Tage lang nicht sehen. Es wird tatsächlich das erste Weihnachten sein, an dem ich meine Kinder nicht bei mir habe."

Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Helen Flanagan, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Helen Flanagan und ihre Tochter

Anzeige

Wie gefallen euch die Schnappschüsse von Helen und ihren Kids am Flughafen? Finde ich mega! Na ja, eher nichts für mich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de