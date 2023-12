Rosa Tutu: Riccardo Simonetti teilt Fotos aus seiner Jugend

Riccardo Simonetti (30) ist und bleibt ein Paradiesvogel. Erst kürzlich hat sich der Moderator mit seinem Partner Steven verlobt – und war ganz aus dem Häuschen über sein Glück. Im Zuge dessen sprach er aber auch über Akzeptanz und den Mut, sich selbst treu zu sein. Nun teilt er einen ganz besonderen Schnappschuss mit seinen Fans – bereits als Teenager kleidete Riccardo sich so extravagant, wie seine Fans ihn kennen!

Auf dem Bild steht der junge Riccardo in einem auffälligen Look im Schnee: Er trägt eine Lederjacke und ein pinkes Tutu, kombiniert mit einer Netzstrumpfhose. "Gerade in ländlichen Gegenden den Mut zu haben, sich selbst auszudrücken und seinen eigenen Weg zu gehen, ist und bleibt nach wie vor eine riesige Herausforderung", schreibt der Autor dazu auf Instagram. Dann appelliert er an seine Leser: "Ich möchte allen [...] Mut machen – es lohnt sich." Trotz Spott und Häme sei es für ihn nie eine Option gewesen, sich zurückzuhalten.

Die Fans freuen sich über den intimen Einblick in die Vergangenheit des Entertainers. "Was für ein schönes Bild. Du bist Dir immer treu geblieben", schreibt ein User unter dem Beitrag. "Du sahst schon früher bezaubernd aus, lieber Riccardo", lobt ein anderer.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti als Jugendlicher

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Partner in einem Aufzug

Inc-Coolpix Riccardo Simonetti, Influencer

