Zwischen den Jahren: Chrissy Teigen genießt Zeit mit Familie

Sie genießt die Zeit mit ihren Liebsten. Mitte Juni sind Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) zum vierten Mal Eltern geworden: Mithilfe einer Leihmutter durften das Model und der Sänger nach ihren Kids Luna (7), Miles (5) und Esti den kleinen Wren auf der Welt begrüßen. Zuletzt gewährte das Paar ganz unverblümte Einblicke in sein Weihnachtsfest. Die letzten Tage des Jahres lassen Chrissy und John offenbar ruhig ausklingen.

Aktuelle Paparazzi-Schnappschüsse zeigen Chrissy und John mit Tochter Luna und Sohnemann Miles bei einem gemütlichen Spaziergang durch den Washington Square Park in New York City. Während das Paar auf einer der Aufnahmen eingehakt durch die Parkanlage schlendert, zeigt eine andere etwas mehr Action: Gemeinsam mit seinen Kids liefert sich das Paar ein kleines Footballspiel auf dem Rasen. Von ihren kleinsten Sprösslingen Esti und Wren sieht man allerdings nichts.

An Weihnachten sorgte die vierfache Mutter hingegen für eine echte Überraschung auf Instagram. Beim Festtagsdinner erschien Chrissy lediglich in einem grauen Schlüpfer mit einem dazu passenden Oberteil. Dass sie peinlich berührt davon war, machte sie in dem Clip deutlich, in dem sie sich heimlich zur Toilette schleicht.

