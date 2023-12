Dankbar: Das sind Ryan Reynolds persönliche Highlights 2023

Ryan Reynolds (47) hatte ein tolles Jahr 2023. Zumindest steckte der Schauspieler voller Tatendrang. Und das betraf nicht nur seine Arbeit vor der Kamera. So investierte er beispielsweise wieder: Nachdem er den walisischen Fußballverein AFC Wrexham durch seinen Aufkauf vor dem Abstieg bewahrt hatte, stieg er in den Formel-1-Rennstall Alpine Racing ein. Wie aufregend sein ganzes Jahr war, zeigt Ryan seinen Fans nun im Netz.

In mehreren Instagram-Posts teilt Ryan seine Lieblingsschnappschüsse des Jahres mit seinen Fans. "Danke, 2023. [...] Ich habe das Meiste des Jahres damit verbracht, mit den Menschen zu arbeiten und zu spielen", freut sich der Deadpool-Darsteller. Die Fotos zeigen ihn natürlich zusammen mit Gattin Blake Lively (36), aber auch mit jeder Menge Freunden beim Football oder beim Fußball in Wrexham. Auf einem der Bilder ist Ryan auch im Sommer zusammen mit König Charles zu sehen, der seinen Fußball-Klub besuchte. Außerdem können Fans den Hollywoodstar in seinem "Deadpool"-Kostüm und lachend mit seinem Co-Star Hugh Jackman (55) bewundern.

Die meisten von Ryans Bildern stehen aber im Zusammenhang mit seinem Verein, der offenbar sein ganzer Stolz ist. Dass sogar der Monarch den Kickern einen Besuch abstattete, muss also eine echte Ehre gewesen sein. In der Doku "Welcome to Wrexham" verriet der US-Amerikaner, wie er sich auf den royalen Besuch vorbereitete: "Wir waren im Monarchie-Bootcamp. Es ist wie beim Militär, nur dass der kleine Finger oben ist."

