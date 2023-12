Das sorgt bei Simone Biles und ihrem Ehemann für Diskussion!

Die erfolgreiche Turnerin Simone Biles (26) und der Footballer Jonathan Owens (28) haben sich im Februar dieses Jahres verlobt und im April geheiratet. Nicht nur in ihren sportlichen Laufbahnen, sondern auch als Ehepartner machen die US-Amerikanerin und ihr Liebster eine gute Figur. Doch bei einem Thema kommen die beiden nicht auf einen Nenner. Das sorgt bei Simone und Jonathan immer noch für Diskussionsbedarf!

Im Interview in der Sendung "2023 Back That Year Up" mit Kevin Hart (44) und Kenan Thompson (45) erzählt die vierfache olympische Goldmedaillengewinnerin, dass sie und der Green-Bay-Packers-Spieler oft darüber diskutieren, wer der bessere Sportler zu Hause ist. "Wir haben ein paar Mal darüber gestritten und uns dann geschworen, nach der Hochzeit nicht mehr darüber zu reden", verrät die 26-Jährige. Es komme allerdings jedes Mal wieder hoch. "Ich denke, wir sind in unseren eigenen Sportarten gut", beteuert Simone und witzelt: "Turnen ist schwieriger – ob er nun zustimmt oder nicht".

Der Liebe zueinander scheint die kleine Meinungsverschiedenheit nicht zu schaden. Ihre Hochzeit feierte das Ehepaar gleich doppelt. Rund zwei Wochen nachdem sie es standesamtlich besiegelt hatten, gaben sie sich in Cabo erneut das Jawort!

Instagram / simonebiles Simone Biles mit ihrem Mann Jonathan Owens im Juli 2023

Getty Images Simone Biles im August 2023

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles

