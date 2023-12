Haus abgebrannt: Kelly Clarkson lebte früher in ihrem Auto

Kelly Clarkson (41) hatte es nicht immer leicht. Dank ihrer Teilnahme an American Idol wurde die Sängerin 2002 zum Star. Es folgten weltweite Hits wie "Stronger" und "Because of You". Sogar mehrere Grammy Awards durfte die US-Amerikanerin mit nach Hause nehmen. Mittlerweile ist sie sogar mit ihrer eigenen Talkshow erfolgreich. Doch ihre Anfangszeit in L.A. war hart: Kelly musste in ihrem Auto leben.

Das erzählt sie in ihrer Sendung "The Kelly Clarkson Show" ihrem Gast Kevin Bacon (65). Bevor Kelly den Wohnsitz auf vier Rädern bezog, ging sie allerdings schon volles Risiko ein. "Ich bin tatsächlich mit einer zufälligen Person, die ich nicht kannte, nach L.A. gezogen. Sie brauchte eine Mitbewohnerin und ich sagte: 'Ich mache das'", erinnert sie sich. Doch das Wohnarrangement währte nur kurz, denn die Wohnung fing Feuer. "Sie brannte ab, ja. Dann habe ich in meinem Auto geschlafen und dann bei einer Show namens 'American Idol' mitgemacht", erzählt Kelly weiter.

Heute hat Kelly auch Los Angeles wieder den Rücken gekehrt. Nach ihrer Scheidung findet sie in New York City ein neues Zuhause. In L.A. habe sie eh nie mit ihrer Familie wohnen wollen. "Ich wollte dort von Anfang an nicht leben. Es gab nur mich und meine Kinder dort, während der Rest meiner Familie an der Ostküste lebte", erklärte sie in der "Today Show".

