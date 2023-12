Nach Trennung: Kyle Richards ist körperlich in "bester Form"

Kyle Richards scheint nach der Trennung richtig aufzublühen! Im September gaben der Real Housewives of Beverly Hills-Star und ihr Noch-Ehemann Mauricio Umansky das Ehe-Aus bekannt. Davon scheint sich die US-Amerikanerin jedoch nicht unterkriegen zu lassen. Aktuell trainiert sie fleißig für ihren Traumkörper – mit Erfolg. Kyle erklärt nun, dass sie sich körperlich derzeit in der "besten Form" ihres Lebens befindet!

Im Interview mit Us Weekly spricht der TV-Star über ihre Body-Transformation. "Ich sehe besser aus als in meinen 20ern und 30ern und das, nachdem ich vier Kinder bekommen habe", erklärt sie selbstbewusst. Grund für ihr straffes Sportprogramm sei jedoch nicht die Trennung von Mauricio. "Ich tue es in erster Linie für meine geistige Gesundheit. Die Tatsache, dass ich dabei gut aussehe, ist nur ein Bonus", verrät sie.

Erst kürzlich genoss Kyle einen Urlaub in Mexiko. Auf Instagram teilte sie einige Bilder von ihrem Trip. "Manchmal müssen wir der Realität einfach ein wenig entfliehen!", schrieb sie zu einem der Schnappschüsse und spielte damit auf ihr Ehe-Aus an.

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin, mit Ehemann Mauricio Umansky

Getty Images Kyle Richards im Mai 2023

Instagram / kylerichards18 Kyle Richards in Mexiko, Dezember 2023

