So war Ehe-Abschied für "Sister Wives"-Kody und Meri Brown

Kurz und schmerzlos! In dem Reality-Format Sister Wives wird seit Jahren das Familienleben von Kody Brown (54), seinen vier Ehen und den gemeinsamen Kindern dokumentiert. In der Vergangenheit hatten sich allerdings drei der Frauen aus dem polygamen Umfeld verabschiedet. Innerhalb von 14 Monaten musste der TV-Star die Trennung von Christine (51), Janelle (54) und schlussendlich auch Meri (52) verkraften. Das war der letzte Moment zwischen Kody und Meri!

In der Spezialausgabe "Sister Wives Talk Back" blickt die 52-Jährige erstmals auf den Abschied von ihrem Ex-Mann zurück, der wohl nur mit einer einfachen Umarmung besiegelt wurde. "Ein High Five wäre angemessener gewesen", witzelt eine Freundin von Meri, die in der Runde ebenfalls zu Gast ist. "Das ist wahrscheinlich die meiste Action, die sie seit Jahren von ihm bekommen hat", erwähnt sie ergänzend.

Das Trennungsgespräch der beiden lief wohl auch nicht einfühlsamer ab. In einer Folge "Sister Wives" verriet die US-Amerikanerin, welche harten Worte sie von Kody ertragenmusste und offenbarte: "Er hat zu mir gesagt: 'Ich habe dich nie geliebt. So habe ich nie für dich empfunden.'"

Getty Images Kody Brown mit seinen vier Frauen

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Star

SIPA PRESS / ActionPress Kody Brown, TV-Bekanntheit

