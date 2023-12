Überarbeitet? Freunde sorgen sich um Nicole Kidman und Keith

Die Sorgen nehmen nicht ab. Nicole Kidman (56) ist eine erfolgreiche Schauspielerin und führt eine glückliche Ehe mit Keith Urban (56). Doch seit einigen Wochen stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden der "Moulin Rouge"-Darstellerin in den Schlagzeilen. Das Umfeld der vierfachen Mutter findet, dass sie zu schlank sei. Doch dabei bleibt es nicht: Ihre Freunde befürchten, dass Nicole überarbeitet ist und ihre Beziehung darunter leidet.

Radar Online berichtet, dass die Ehe von Nicole und Keith gefährdet sei. "Nicole hat heimlich gekämpft und ihr Bestes getan, um es zu verbergen", erklärte ein Insider. Laut ihm gebe es einen Grund, weswegen es so schlecht um die 56-Jährige steht: "Sie hat in fast allen Projekten mitgespielt und gleichzeitig Werbung gemacht und produziert." Das fordere laut der Quelle "seinen Tribut". Nicoles Familie mache sich deshalb ernsthafte Gedanken: "Jeder will wissen, was mit ihr los ist. Sogar diejenigen, die ihr nahe stehen, sind besorgt."

Auch die neuesten Schnappschüsse der Familie können laut des Informanten nicht vertuschen, dass es bei Nicole und Keith kriseln soll. Der Insider behauptet nämlich: "Es wirkte definitiv ein bisschen bizarr, als ob sie den Kameras zeigen wollten, wie glücklich und was für eine Einheit sie doch sind."

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman bei den Annual Academy Awards 2023

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige

GV5/©2012 RAMEY PHOTO Faith Margaret, Nicole Kidman, Sunday Rose und Keith Urban, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de