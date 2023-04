Alexander Golz reagiert auf den Seitenhieb seiner Ex Yasmin

Darüber kann Alexander Golz (26) wohl nicht lachen! Der Realitystar verliebte sich bei Bachelor in Paradise Hals über Kopf in Yasmin Vogt (24). Auch nach der Show zeigten die einstigen Turteltäubchen allen ihre Liebe und galten als das Paradies-Traumpaar schlechthin. Doch dann der Schock: Alex soll der Brünetten bei einer Party fremdgegangen sein. Inzwischen ist Yasmin wieder glücklich an den Influencer Garry Secret vergeben. Doch einen Seitenhieb an ihren Ex konnten sich die beiden nicht nehmen lassen. Jetzt meldet sich Alex zu Wort.

In seiner Instagram-Story teilte der Realitystar den Clip seiner Verflossenen, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Neuen darüber witzelt, etwas gegen den Namen Alex zu haben. "Da haben die zwei aber wohl zwei-drei Robby Bubble zu viel gehabt am Vorabend", reagierte der ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidat höhnisch auf den Seitenhieb. Ob er mit dieser Aussage zum Gegenschlag ausholt und auf den Altersunterschied der beiden anspielt?

Mit ihrer Beziehung polarisierten Yasmin und Gary mächtig, denn der Altersunterschied von ganzen fünf Jahren sorgte für Unverständnis. Im Netz hieß es daraufhin "Die Beziehung ist so real wie der 30-Euro-Schein" oder "Für Reichweite kann man auch schon mal eine Beziehung faken". Doch die beiden Turteltäubchen lassen sich davon nicht unterkriegen.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Alexander Golz und Yasmin Vogt beim "Bachelor in Paradise"-Finale

Anzeige

Instagram / lifegolz Alexander Golz, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Garry Secret

Anzeige

Auf wessen Seite steht ihr bei dem Schlagabtausch? Auf der von Yasmin. Auf der von Alex. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de