"Finger weg!"-Stars Emily Miller und Cam erwarten Nachwuchs!

Bald sind sie zu dritt! Emily Faye Miller und Cam Holmes hatten sich in der zweiten Staffel von der Netflix-Datingshow Finger weg! kennen und lieben gelernt. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung sind die beiden mittlerweile wieder so richtig glücklich miteinander. 2022 war die Britin erstmals schwanger von ihrem Liebsten, verlor jedoch ihr Baby. Nun gibt es aber tolle Neuigkeiten: Emily und Cam erwarten wieder Nachwuchs!

Das verkündet die 29-Jährige ihren Fans mit einem süßen Instagram-Posting. "Baby Miller-Holmes kommt im Juni 2024", schreibt Emily voller Vorfreude. Neben einem Ultraschallbild teilt sie ein paar süße Schnappschüsse, auf denen sie mit Cam in die Kamera strahlt. Es lässt sich auch bereits ein klitzekleiner Babybauch erkennen, den der baldige Papa auf einigen Bildern liebevoll streichelt.

Nach der Fehlgeburt habe Emily erst Bedenken gehabt, überhaupt noch einmal schwanger werden zu wollen. Sie habe so einen Verlust nicht noch einmal durchmachen wollen. Doch jetzt könne sie es kaum erwarten, ihr Baby in den Armen zu halten. "Es klingt wie ein Klischee, aber es ist wirklich unser kleines Wunder. Darauf freue ich mich so sehr, dass ich den Leuten sagen kann, dass es möglich ist", betont die Schwangere gegenüber People.

Instagram / emilyfayemiller Cam Holmes und Emily Faye Miller, "Too Hot to Handle"-Pärchen

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Millers Baby

Instagram / emilyfayemiller Cam Holmes und Emily Faye Miller, Reality-TV-Bekanntheiten

