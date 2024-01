Gewusst? Prinzessin Beatrice hat nicht nur einen Adelstitel

Sie ist nicht nur eine Prinzessin! Als Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) arbeitet auch Prinzessin Beatrice (35) fleißig als arbeitende Royal. Anders als ihre Cousins Prinz William (41) und Prinz Harry (39) steht sie aber nicht allzu sehr im Fokus der Öffentlichkeit – denn die Prinzessin von York ist auf Platz neun der britischen Thronfolge. Doch auch die eingefleischten Royal-Fans dürften das nicht gewusst haben: Beatrice trägt einen weiteren Adelstitel – und der wurde ihr nicht von der Queen verliehen!

Das offenbart der Schwiegervater der 35-Jährigen gegenüber Daily Mail: Der Grund dafür ist die Hochzeit mit seinem Sohn Edoardo Mapelli Mozzi (40), der italienischer Abstammung und ein Graf ist – demnach ist Beatrice auch eine Gräfin, oder auch "Contessa" genannt. "Edoardo ist der einzige männliche Nachkomme, der die Familie in die nächste Generation führt, er ist ein Graf – seine Frau wird automatisch eine Gräfin sein", erklärt Edoardos Vater, Graf Alessandro Mapelli Mozzi (72).

Obwohl Beatrice als Prinzessin durchaus bekannt ist, kam es aber schon zu dem ein oder anderen peinlichen Moment. Wie ihrer Mama Sarah Ferguson (64) in ihrem Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah" berichtete, reiste sie für ein wichtiges Treffen nach New York – dort erkannte man Beatrice aber nicht: "[Der Vorstand] hatte keine Ahnung! Sie haben sich alle im Sitzungssaal unterhalten und sich gefreut, dass sie Prinzessin Beatrice treffen. Als sie hereinkam, sagten alle: 'Kaffee und Tee, bitte. Mit Zucker.' Also ging sie los und schenkte allen Kaffee und Tee ein." Erst bei ihrer Rückkehr habe man Beatrice erkannt.

Anzeige

actionpress/ Ian West/PA Photos Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice im März 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson im September 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de