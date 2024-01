"Sprechen oft darüber": Plant Jennifer Lange Nachwuchs?

Wie sieht es mit diesem Thema bei ihnen aus? Jennifer Lange (30) hatte im Bachelor-Finale 2019 die letzte Rose von Andrej Mangold (36) ergattert. Nach ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars trennte sich das Paar jedoch. Ein Jahr später lernte die Influencerin den Musiker Darius Zander (39) kennen und lieben. Seit 2021 gehen die beiden nun gemeinsam durchs Leben. Zuletzt planten sie den Einzug in eine gemeinsame Wohnung. Wagen Jennifer und Darius auch bald einen anderen Schritt?

In seiner Instagram-Story geht der Mann an Jennifers Seite nun auf das Thema Familienplanung ein. Ein Fan schwärmt bei einer Fragerunde, dass es doch zu schön wäre, wenn die beiden bald ein Baby bekommen würden. "Ja, auf jeden Fall und wir sprechen oft darüber", reagiert der 39-Jährige. Doch sie wollen nichts überstürzen. "Aber wir lassen uns noch etwas Zeit", führt er weiter aus.

Wenn es so weit ist, werden die TV-Bekanntheit und ihr Liebster die Fans im Netz bestimmt daran teilhaben lassen. Dort veröffentlichen sie regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag und geben süße Einblicke in ihr Liebesglück. Anlässlich ihres Jahrestages postete Jennifer beispielsweise vor einiger Zeit eine romantische Liebesbotschaft an ihren Schatz.

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander

Instagram / agentlange Jenny Lange und Dari auf Denise und Henning Mertens Hochzeit

