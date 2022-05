Wie süß Jennifer Lange (28) und Darius Zander (38) doch sind! Nachdem sich die Bachelor-Gewinnerin von Rosenkavalier Andrej Mangold (35) nach rund einem Jahr Beziehung getrennt hatte, kam die TV-Bekanntheit mit dem Musiker zusammen. Ihren Fans geben die zwei Turteltauben seitdem gerne Einblicke in ihre Beziehung. Anlässlich ihres Einjährigen am 16. Mai teilte Jenny nun nachträglich Bilder und richtete einige rührende Worte an ihren Dari.

Auf Instagram postete die Zumba-Lehrerin drei Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen sie mit ihrem Partner zu sehen ist. Bei einer der Aufnahmen küsst der Songwriter seine Freundin auf die Schulter, bei einer anderen wiederum lächelt sich das Paar gegenseitig an. Aber nicht nur die Bilder sind süß, sondern auch Jennys Worte unter dem Post: "Eine Beziehung, in der wir uns auf Augenhöhe begegnen [...].In der ich so sein kann, wie ich bin, mit all meinen Facetten, denen du so liebevoll begegnest", schrieb die 28-Jährige unter anderem. Dari reagierte auf den Beitrag seiner Freundin: "Danke für diese Worte, aber vor allem danke für dich und dieses wundervolle erste Jahr."

Auch die Fans sind von der Verbundenheit der beiden überzeugt. So kommentierte ein Follower unter Jennys Beitrag: "Wie man diese Liebe zwischen euch einfach bis hierher spürt." Ein anderer User schrieb sogar: "Ihr seid einfach so süß zusammen und tut euch gegenseitig gut."

Anzeige

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de