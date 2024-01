AJ McLean verrät: So anders tickt er abseits der Bühne!

Das ist sein wahres Ich! AJ McLean (45) hatte mit der wohl berühmtesten Boyband der 90er-Jahre, den Backstreet Boys, seinen Durchbruch. Zuletzt konnten Fans die erfolgreichen Songs der Backstreet Boys bei ihrer diesjährigen Welttournee live mitsingen. AJ ist auch weiterhin im Rampenlicht zu bewundern. Doch hinter dem bekannten Sänger und seinem Künstlernamen steckt Alexander James. Jetzt spricht AJ über die Person, die sich hinter seinem Weltstar-Ich verbirgt!

Gegenüber Mirror gibt der einstige Teenieschwarm einen Einblick in seine Privatpersönlichkeit. Hinter ihm liegt ein ziemlich turbulenter Lebensstil – mittlerweile tickt er aber ganz anders. Sobald die Kameras nicht laufen, lasse er "AJ, der Backstreet Boy" gern beiseite. "Du musst dein wahres, authentisches Ich sein. Und das ist es, womit ich mich heute in meinem Privatleben beschäftige: AJ ist ein Backstreet Boy, cool", erklärt er. Dennoch sei es nicht das, was ihn definiert. "Alexander ist das, was ich bin, als was ich geboren wurde", führt der Weltstar weiter aus.

Generell scheint der 45-Jährige sich mittlerweile mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Nach dem Abschluss der Tour begab er sich in eine Therapie, um ein besseres Leben zu führen. Das sei auch der Auslöser gewesen, weshalb er nach 42 Jahren seinen Vater wiedersehen wollte, wie er gegenüber Page Six verriet.

Anzeige

Joseph Martinez / PictureLux / ActionPress AJ McLean und seine Töchter Ava und Lyric, April 2023

Anzeige

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Die Backstreet Boys im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images AJ McLean bei den MTV Video Music Awards, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de