Deshalb ließ Blac Chyna ihre Operationen rückgängig machen

In ihr steckt mehr als man denkt! Blac Chyna (35) veränderte über mehre Jahre ihre äußerliche Erscheinung durch regelmäßige Beauty-Eingriffe. Allerdings setzte sie dem vor wenigen Monaten ein Ende. Die Unternehmerin ließ sich nochmal behandeln – allerdings, um sich Silikon, Filler und Tattoos entfernen zu lassen. Jetzt offenbart sie den Grund für ihre äußerliche Veränderung: Blac möchte ihr Inneres besser widerspiegeln.

Im Interview mit Entertainment Tonight reflektiert sie ihre vergangenen Schönheitsoperationen. Sie entschied sich für die vielen Eingriffe, um Trends zu setzen. Laut Blac ließen sich jede Menge Mädels von ihrem Aussehen inspirieren. Allerdings wolle sie nun wieder natürlicher aussehen, da sie besonders viel Wert auf den ersten Eindruck lege. Mit ihrem operierten Aussehen schien das allerdings nicht so zu funktionieren, wie sie es wollte. "Ich wurde in diese Kategorie gesteckt, obwohl das nicht wirklich das ist, was ich innerlich bin", erklärt sie.

Neben ihren äußerlichen Veränderungen veränderte sich auch das Verhältnis zwischen ihr und ihren Ex-Freunden Rob Kardashian (36) und Tyga (33). Vor nicht allzu langer Zeit war stets Drama vorprogrammiert. Mittlerweile soll sie aber gut mit den Vätern ihrer Kinder zurechtkommen. Das Wohl ihres Nachwuchses steht für Blac an erster Stelle.

Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna posiert

Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Blac Chyna, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de