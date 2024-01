Deshalb fehlte Melania Trump auf Weihnachts-Familienporträt

Er erklärt die Situation! Melania (53) ist seit 2005 mit Donald Trump (77) verheiratet. In der letzten Zeit machten jedoch immer wieder Gerüchte die Runde, dass es zwischen dem Model und dem früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten kriseln würde. Ein zu Weihnachten gepostetes Familienporträt befeuerte die Gerüchte weiter: Auf dem Bild fehlte von der ehemaligen First Lady jede Spur. Nun äußert sich Donald zu den Gründen für Melanias Abwesenheit!

"Melania - die großartige First Lady, die so beliebt ist und von den Menschen geliebt wird - ist jetzt mit ihrer Mutter in einem Krankenhaus. Ihre Mutter Amalija ist sehr krank, aber sie wird sich hoffentlich wieder erholen", soll der Ex-Politiker laut OK! auf seiner Silvesterparty erklärt haben. Dabei betonte er außerdem, dass er gerade erst mit seiner Frau gesprochen habe und hoffe, dass seine Schwiegermutter schnell wieder über den Berg sei.

Melania hat sich bisher nicht zu der Ursache für ihre Absenz geäußert. Allerdings sollen ihr die polizeilichen Ermittlungen gegen ihren Mann übel aufstoßen. Die Beziehungsexpertin Louella Alderson erklärte kürzlich gegenüber Mirror, dass es ihrer Meinung nach "nicht überraschend wäre, wenn Trumps Verhaftung das Fass zum Überlaufen bringt." Zudem soll Melania einen neuen Ehevertrag ausgehandelt haben, in dem es angeblich vor allem um Geld und Eigentum geht – aber auch darum, rechtliche Probleme zu vermeiden.

Getty Images Melania Trump und Donald Trump, Oktober 2020 in Washington, DC

Getty Images Donald Trump im September 2021

Getty Images Melania Trump, ehemalige First Lady

