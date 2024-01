Neue Details zur Entführung von Christina Blocks Kindern!

Der Fall wirft weitere Fragen auf. Seit ihrer Trennung leben die Kinder von Christina Block bei ihrem Ex-Mann und Vater der Kids Stephan Hensel im dänischen Gravenstein. In der Silvesternacht machten allerdings beunruhigende Neuigkeiten die Runde: Gemeinsam mit seinem Nachwuchs machte sich Stephan von der Partylocation auf dem Weg zum Hafen, um dort das Feuerwerk zu bestaunen. Dort wurden Theodor und Klara jedoch entführt. Nun werden weitere Details zum Tatgeschehen bekannt!

Ein Augenzeuge, der ebenfalls in dem Restaurant Silvester feierte, erinnert sich jetzt in einem Interview mit Bild an den Vorfall: "Plötzlich sprangen acht dunkel gekleidete Männer raus. Sie schnappten die Kinder, setzten sie auf die Rückbänke in die Mitte der beiden dunklen Fluchtwagen. Danach fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht in Richtung Autobahn davon." Nach Angaben des Zeugen sprachen die Entführer deutsch.

Daraufhin rückte die Polizei mit vier Fahrzeugen an – allerdings erst 50 Minuten nach dem Überfall. Während Stephan leicht verletzt wurde, sind seine Kinder mittlerweile in bester Verfassung. Christina ließ bereits über eine Sprecherin verlauten: "Die Kinder sind wohlauf. Ich bitte um Verständnis, dass ich vor allem aus Fürsorge um das Wohl meiner Kinder zurzeit keinerlei weitere Erklärungen abgebe."

Anzeige

ActionPress Christina Block in Hamburg

Anzeige

Public Address Christina Block, Oktober 2019

Anzeige

ActionPress Christina Block im Jahr 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de