So süß gratuliert Jennifer Garner Eltern zum Hochzeitstag

Sie feiert die Liebe. Nach ihrer Scheidung von Ben Affleck (51) im Jahr 2018, hatte es für Jennifer Garner (51) in puncto Liebe zunächst nicht besonders rosig ausgesehen. Nur kurze Zeit später folgte dann jedoch die freudige Überraschung: Die Schauspielerin verliebte sich erneut – und zwar in den Unternehmer John Miller. Dass sie noch immer an die wahre Liebe glaubt, beweist sie nun auf Social Media. Zum Hochzeitstag ihrer Eltern widmet ihnen Jennifer rührende Worte.

"Alles Gute zum 59. Hochzeitstag an meine unglaublich süßen und liebevollen Eltern", schreibt die 51-Jährige zu einem Instagram-Beitrag und fügt hinzu: "Danke, Mama und Papa, dass ihr meinen Schwestern und mir einen so sicheren und glücklichen Start ins Leben ermöglicht habt." Den liebevoll gewählten Worten hängt Jennifer noch einen süßen Schnappschuss ihrer Eltern an. Auf dem Bild schaut sich das offenbar überglückliche Paar freudestrahlend in die Augen.

Dass Jennifer die Hoffnung auf eine anhaltende Liebe, wie die ihrer Eltern, wohl nicht verloren hat, wird sicherlich auch an ihrem Partner John liegen. Seit 2018 geht das Paar gemeinsam durchs Leben. Anfang des Jahres hatte sich ein Insider gegenüber People zur Beziehung der beiden geäußert. "Sie haben eine ganz besondere Beziehung", hatte die Quelle verraten und damit einen seltenen Einblick in das Liebesleben des "30 über Nacht"-Stars gegeben.

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garners Eltern

Getty Images Schauspielerin Jennifer Garner im November 2023

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

