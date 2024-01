Wegen Body: Taylor Lautner fast in "Twilight" ausgetauscht!

War er nicht hot genug? Taylor Lautner (31) wurde durch seine Verkörperung des Werwolfs Jacob Black in der Twilight-Saga berühmt. Für diese Rolle stand er neben Kristen Stewart (33) und Robert Pattinson (37) vor der Kamera und war dabei in allen der insgesamt vier Filmen ein fester Bestandteil des Casts. Dies wäre aber fast nicht der Fall gewesen – Taylor wäre nach dem ersten Teil von "Twilight" beinahe ersetzt worden!

Im "Good Guys Podcast" verrät der Schauspieler, dass der Grund eine unglaubliche körperliche Transformation des Charakters Jacob war. "Ich bekam einen Anruf: 'Es gibt schlechte Neuigkeiten, das Studio wird dich im zweiten Film neu besetzen'", erzählt der 31-Jährige und fügt hinzu: "Ich habe es irgendwie kommen sehen, aber was das Studio nicht wusste, war, dass ich neun Monate vor dem Anruf das Training begonnen hatte." Daraufhin sei die Produktion sehr überrascht von seinem muskulösen Körper gewesen, sodass er weiterhin als Jacob in den Erfolgsfilmen auftreten durfte.

Bereits zuvor sprach Taylor über seinen Körper und den Druck, der sein Erscheinungsbild ihm bereite. So habe sein Selbstbewusstsein sogar unter den Erwartungen der Fans gelitten. Diese behaupteten nämlich, dass er sich nach seiner Rolle in "Twilight" gehenlassen habe. "Ich dachte: 'Habe ich das wirklich?' Ich fand nicht, dass ich so schlecht aussah", merkte der Hollywoodstar an.

Robert Pattinson, Kristen Stewart und Taylor Lautner in 2011

Taylor Lautner in Twilight

Der "Twilight"-Star Taylor Lautner im September 2021

