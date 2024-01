Ewige Legende: Michael Schumacher wird 55 Jahre alt

Michael Schumacher feiert seinen Ehrentag. Der Formel-1-Star gilt bis heute als einer der besten Rennfahrer der Welt. Bei seinem Einstieg in den professionellen Motorsport der Formel 1 im Jahr 1991 war er zunächst für die Teams Jordan und Benetton gefahren. 1996 wechselte er zu Ferrari, unter deren Dach er zehn Jahre blieb und gleich mehrere Rekorde setzte. Privat durfte er mit Gattin Corinna (54) zwei Kinder begrüßen. Seit seinem Skiunfall 2013 sieht man den Sportler allerdings nicht mehr in der Öffentlichkeit. Heute feiert Michael seinen 55. Geburtstag.

Aufgrund der schweren Kopfverletzung ist bis heute nicht ganz klar, wie es Michael geht, aber heute wird er sicherlich von seinen Lieben umgeben sein. Immerhin nutzen viele Fans die Gelegenheit, ihrem Idol zum Geburtstag zu gratulieren und an seine Erfolge zu erinnern. "Herzlichen Glückwunsch an den besten Fahrer, der jemals für Ferrari gefahren ist", schreibt beispielsweise eine Userin auf X. Vor seinem Karriere-Aus startete Schumi für Mercedes. Und auch der Rennstall sendet Geburtstagsgrüße mit dem Hashtag #KeepFightingMichael – zu Deutsch: "Kämpfe weiter, Michael".

Bis heute kommt kaum ein Formel-1-Pilot an Michaels Erfolge heran. Seine Karriere umfasst rund 91 Siege, 68 Pole-Positions und 155 Podestplatzierungen. Nur sein einstiger Team-Kollege Lewis Hamilton (38) war besser. Auch den Rekord von sieben Weltmeistertiteln teilen die beiden sich. Aber das Geburtstagskind konnte weitere Maßstäbe mit 77 schnellsten Rennrunden und fünf Weltmeisterschaften in Folge setzen. Derzeit tritt Sohnemann Mick (24) in Papas Fußstapfen.

