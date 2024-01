Fans amüsiert über Taylor Swift und Travis' wildes Knutschen

Sie präsentieren ihr Liebesglück. Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) machten zuletzt immer wieder Schlagzeilen. Dabei sorgten nicht nur die regelmäßigen Besuche der "Blank Space"-Interpretin bei den Footballspielen ihres Liebsten für Aufmerksamkeit. Vor allem, dass die beiden aus ihrer Zuneigung keineswegs ein Geheimnis machten, wurde schnell zum Gesprächsthema Nummer eins – so wie auch jetzt wieder. Auf einer Silvesterparty konnten sie die Finger kaum voneinander lassen. Die Spuren von Taylor und Travis' Knutsch-Session sorgen für Belustigung im Netz.

"Vermisst: Taylors Lippenstift. Wenn gefunden, bitte an Taylor Swift zurückgeben. Verdächtiger ist Travis Kelce", scherzt ein User auf X über einen Schnappschuss des Paares mit Freunden bei der Soiree in Kansas City. Und damit ist er nicht allein. Auch ein anderer Fan der Musikerin und des NFL-Hotties kann die deutlichen Hinweise auf eine vorige, wilde Knutscherei offenbar nur schlecht ignorieren. "Es war so nett von ihr, ihren Lippenstift mit Travis zu teilen", kommentiert er ein Bild der 34-Jährigen.

Dass die beiden aktuell wohl kaum glücklicher miteinander sein könnten, soll vor allem einer Person zu verdanken sein. Wie der Profisportler im Interview mit WSJ verriet, soll ein Familienmitglied der Sängerin die beiden überhaupt erst zusammengebracht haben. "Ich hatte jemanden, der Amor spielte", gab Travis daraufhin im Gespräch zu.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

