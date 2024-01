Nach Liebesspiel: Sex mit Nico Schwanz endet im Krankenhaus

Nico Schwanz (45) kennt sich im Bett bestens aus! Öffentlich präsentiert sich der Sänger gerne mit wechselnden Frauen an seiner Seite und tauchte unter anderem schon mit Natascha Beil oder Janine Pink (36) auf dem roten Teppich auf. Zuletzt war er aber mit einer anderen Dame unterwegs. Mit dieser könnte es sogar ernster geworden sein: Nico muss seine Freundin nach einem Sexunfall ins Krankenhaus bringen.

"Wir haben es vor vier, fünf Tagen richtig krachen lassen – so like 'Fifty Shades of Grey'", erzählt der 45-Jährige im RTL-Interview. Am nächsten Morgen habe seine Bettpartnerin über Unterleibsschmerzen geklagt, weshalb er sie in die Notaufnahme gefahren habe. "Und die haben dann festgestellt, dass ich sie ins Krankenhaus gevögelt habe", gibt Nico zu.

Ob es sich bei dieser Frau um dieselbe von Denise Mertens (33) Halloweenparty im Hogarts handelt? Dort erschien er als gruseliger Doktor verkleidet – mit einer hübschen Brünetten im blutigen OP-Hemd an der Seite! Doch viele Details wollte Nico nicht im Promiflash-Interview über sie verraten: "Das ist meine Patientin. Ich habe Schweigepflicht. Ich bin Doktor und habe tatsächlich Schweigepflicht." Bei der Begleitung des Models handle es sich um "eine gute Freundin".

Getty Images Nico Schwanz und Janine Pink

Privat Nico Schwanz

Promiflash Nico Schwanz mit unbekannter Frau bei der Halloween-Party von Denise Merten

