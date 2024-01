Pizza-Date: So lässig feiern Lady Gaga und Michael Jahrestag

Es muss nicht immer luxuriös sein! Lady Gaga (37) und Michael Polansky gingen in der Vergangenheit gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Nachdem die Musikerin und der Unternehmer 2020 ihre Liebe öffentlich gemacht hatten, schien ihr Glück perfekt. Im Frühjahr vergangenen Jahres trennten sich die beiden jedoch überraschend, nur um bereits nach wenigen Monaten wieder zueinanderzufinden. Nun hat das Paar seinen vierten Jahrestag – und verzichtet dafür auf Luxus. Lady Gaga und Michael feiern ihre Liebe mit einer Pizza!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden gemeinsam in Malibu. Doch statt ihren ganz besonderen Tag bei einem luxuriösen Dinner zu genießen, scheinen die "Shallow"-Interpretin und ihr Partner deutlich einfacher gestrickt zu sein. Das zumindest lässt ein Detail in den Händen des Technik-Gurus vermuten: Denn in diesen hält er neben einem To-go-Becher auch einen Pizzakarton. Ob es sich bei der Mahlzeit jedoch wirklich um den Jahrestags-Schmaus des Paares handelt, ist ungewiss. Dennoch scheinen sie den Tag entgegen aller Erwartungen im lässig legeren Look ganz locker anzugehen.

Ob die 37-Jährige und ihr Liebster überhaupt noch einen gemeinsamen Jahrestag feiern können, war aufgrund ihrer Trennung im vergangenen Jahr kurzzeitig noch unklar. Nachdem die beiden dann aber wieder zueinandergefunden hatten, verriet ein Insider gegenüber OK!: "Es geht ihnen jetzt viel besser und sie fühlen sich wohl, als Paar Kontakte zu knüpfen."

Lady Gaga, Musikerin

Michael Polansky und Lady Gaga bei einer SNL-Afterparty

Lady Gaga und Michael Polansky

