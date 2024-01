Shannen Doherty wollte trotz Krebstherapie schwanger werden!

Shannen Doherty (52) heiratete 2011 den Fotografen Kurt Iswarienko. Mit ihm hatte sich die Schauspielerin eine gemeinsame Zukunft vorgestellt, bei der sogar Nachwuchs eine Rolle spielte. Doch dann bekam die Charmed-Darstellerin 2015 die Diagnose Brustkrebs. Nachdem sie zwei Jahre später gedacht hatte, die Krankheit im Griff zu haben, kehrte sie 2020 in unheilbarem Ausmaß zurück. Nun verrät Shannen, dass sie damals schwanger werden wollte und sich dafür befruchten ließ!

"Ich wollte nicht nur ein Kind für mich, sondern auch für meinen Mann. Ich wollte es für unsere Ehe, ich wollte, dass sich dieser Teil auch für ihn erfüllt", erzählt die 52-Jährige in ihrem Podcast "Let’s Be Clear with Shannen Doherty". Dafür habe sie sich mehrmals einer künstlichen Befruchtung unterzogen. Doch Shannen äußert auch, dass sie 2017 dachte, dieser Vorgang habe negative Auswirkungen auf ihren Krebs: "Viele andere Frauen, die ich kannte und die eine künstliche Befruchtung hinter sich hatten, bekamen am Ende auch Brustkrebs." Sie habe gedacht, Hormone erhöhen das Risiko – nachdem es damals hieß, dass keine Tumorreste mehr nachweisbar seien, habe sie keine weitere Befruchtung gewollt.

Im Frühjahr 2023 trennte sich der Serienstar von seinem Gatten. Ihren Hörern berichtete Shannen im Dezember, dass sie damals, kurz bevor sie sich einer Operation am Hirn unterzogen habe, herausfand, dass Kurt sie bereits seit zwei Jahren betrogen habe. Eine Scheidung habe sie eigentlich nie gewollt, doch das sei irgendwann die einzige Lösung gewesen.

Getty Images Kurt Iswarienko mit Shannen Doherty, Januar 2012

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Instagram / theshando Shannen Doherty im März 2023

