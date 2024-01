Genau wie Kate: Wünscht sich Herzogin Meghan noch ein Kind?

Möchte Herzogin Meghan (42) ihre Familie weiter vergrößern? Mit ihrem Ehemann Prinz Harry (39) durfte die Herzogin von Sussex bereits zwei Kinder auf der Welt begrüßen. Während Sohnemann Archie (4) noch in Großbritannien das Licht der Welt erblickt hatte, wurde seine Schwester Lilibet (2) in den USA geboren. Die einstige Schauspielerin geht in der Mama-Rolle richtig auf. Will Meghan nun noch ein drittes Kind?

Zumindest meint die selbst ernannte Seherin Lilo von Kiesenwetter dieses Bedürfnis bei Meghan gesehen zu haben. Der Grund für den Kinderwunsch soll allerdings ein Wetteifern mit ihrer Schwägerin Prinzessin Kate (41) sein. "In Meghans Gesicht sehe ich vor allem einen unglaublichen Willen, es ihrer beliebten Schwägerin Kate gleichzutun. Mir ist deshalb ganz klar: Meghan will unbedingt ein drittes Kind", so Lilo zu Bild. Sie sei sicher, dass die 42-Jährige schon daran arbeite. Ein Kind zu bekommen, wirke sich gut auf ihr Image aus: "Eine Schwangerschaft würde von den negativen Schlagzeilen ablenken und Meghan Zeit verschaffen."

Dass Kate und Meghan keine besten Freundinnen sind, ist kein Geheimnis. Vor allem, dass Kate einmal Königin werden wird, soll ihre Schwägerin regelrecht eifersüchtig machen. "Kate ist strahlend, Kate ist erfolgreich, Kate ist beliebt – alles, was Meghan wollte. Meghan will die Königin sein und nicht zusammen mit Harry die Fünfte in der Thronfolge", meinte der Experte Tom Bower zu Closer.

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2023

