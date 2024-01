Nach Baby-News: Emilio Vitolo und seine Sammy sind verlobt

Er könnte wohl kaum glücklicher sein! Bis 2021 war Emilio Vitolo mit der Schauspielerin Katie Holmes (45) zusammen – doch nach nur acht Monaten trennten sie sich wieder. Kurz darauf verliebte er sich in die Beauty Sammy Piccininni. Sie scheint seine große Liebe zu sein: Im Juli 2023 wurden die beiden erstmals Eltern. Nun machen weitere freudige News die Runde: Emilio und Sammy wollen heiraten!

Auf ihrem Instagram-Account verkündete die frisch Verlobte ihre Hochzeitspläne. "01.01.2024! Dieses neue Jahr beginnt auf die beste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Es ist die Ehre meines Lebens, für immer mit dir, meinem Seelenverwandten, verbringen zu dürfen. Ich liebe dich mehr und mehr mit jedem Tag, der vergeht, mein Baby", schwärmt Sammy unter einem Bild, auf dem sie und Emilio freudig in Kamera lächeln. Dieser reagiert prompt in den Kommentaren: "Ich liebe dich bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus!"

Auch die Fans sind wegen der Verlobungsnews ganz aus dem Häuschen. "Die beste Nachricht aller Zeiten! Wir sind so glücklich für euch zwei!", schreibt ein Follower, während ein zweiter kommentiert: "Das macht mich so glücklich und bringt mich zum Lächeln. Herzlichen Glückwunsch – ich liebe euch!" Auch ein dritter teilt seine Glückwünsche in der Kommentarspalte: "Auf ein schönes gemeinsames Leben!"

Instagram / emiliovitolo Emilio Vitolo mit seiner Freundin Sammy Piccininni

Instagram / emiliovitolo Emilio Vitolo, Chefkoch

Instagram / emiliovitolo Emilio Vitolo im September 2014

