Nach Rosenkrieg: Würde Kelly Clarkson noch mal heiraten?

Will sie den Schritt vor den Traualtar erneut wagen? Kelly Clarkson (41) war von 2013 bis 2021 mit Brandon Blackstock (47) verheiratet gewesen. Gemeinsam mit ihm hat sie zwei Kinder: Töchterchen River (9) und Sohnemann Remington. Auf ihre Trennung folgte ein regelrechter Rosenkrieg, inklusive eines Sorgerechtsstreits um ihre Sprösslinge. Seit 2022 ist das Ex-Paar offiziell geschieden. Nun verrät Kelly, ob sie trotz der schlimmen Scheidung erneut heiraten würde!

Gegenüber People plaudert die zweifache Mama aus, dass sie das Hochzeitsthema trotz der chaotischen Scheidung von ihrem Ex ganz gelassen sieht: "Es kann passieren, muss aber nicht passieren. Für meine Kinder würde ich auf keinen Fall darüber nachdenken, bevor sie nicht aus dem Haus sind." Zudem gibt sie zu, dass sie Brandon eigentlich gar nicht heiraten wollte: "Ich war noch nie der Mensch dafür. Da ich in meiner Familie schon ein paar Scheidungen miterlebt habe, möchte ich dem keine Bedeutung beimessen." Da eine Hochzeit für ihren Ex jedoch von großer Bedeutung gewesen sei, habe sie ihm schließlich das Jawort gegeben.

Aufgrund ihres höheren Einkommens hatte die Musikerin ihrem Verflossenen einen Ehegattenunterhalt von monatlich rund 105.000 Euro zahlen müssen. Doch damit ist nun offenbar Schluss: Laut Insider-Informationen soll Kelly kürzlich die letzte Zahlung geleistet haben. "Sie ist schon eine Weile bereit dafür und froh, dass die Zahlungen an Brandon beendet sind", erklärte die Quelle gegenüber Us Weekly.

Getty Images Brandon Blackstock and Kelly Clarkson, 2020

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern River Rose Blackstock und Remington Alexander Blackstock

Getty Images Kelly Clarkson im Juni 2023

