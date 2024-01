Kein Ehegattenunterhalt mehr: Kelly Clarkson kann aufatmen

Kelly Clarkson (41) fällt eine Last von den Schultern. Im Jahr 2020 zerbrach die Ehe der Sängerin mit Brandon Blackstock (47). Die beiden hatten sich einen regelrechten Scheidungskrieg geliefert. Wegen des höheren Einkommens des Popstars wurde schließlich ein Ehegattenunterhalt von monatlich rund 105.000 Euro festgelegt. Doch offenbar muss Kelly das nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zahlen: Und nach der letzten Zahlung ist sie nun wohl richtig erleichtert.

Laut Insider-Informationen soll Kelly mittlerweile die letzte Unterhaltszahlung an ihren Ex geleistet haben. Dass das Thema Ehegattenunterhalt jetzt abgeschlossen ist, ist für sie offenbar eine echte Entlastung. "Sie ist schon eine Weile bereit dafür und froh, dass die Zahlungen an Brandon beendet sind. Es ist schön zu wissen, dass dieses Kapitel ihres Lebens mit dem neuen Jahr abgeschlossen werden kann", erklärt die Quelle gegenüber Us Weekly. Für die zweifache Mutter beginne ein neuer Lebensabschnitt.

Dass ihre Ehe in die Brüche ging, war für Kelly aber auch emotional nur schwer zu ertragen. Im Sommer vergangenen Jahres verriet sie im Interview mit Apple Music, wie hart die Zeit der Trennung war. "Ich weiß nicht, wie andere Menschen so etwas durchstehen, denn ich kann nicht gerade sagen, dass ich es mit Würde getan habe", so die 41-Jährige. Sogar bei Treffen mit ihren Freunden habe sie vor Tränen kaum sprechen können.

Getty Images Brandon Blackstock and Kelly Clarkson, 2020

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson und ihre Tochter River Rose

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

