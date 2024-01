Sarah Michelle Gellar teilt süße Fotos mit ihrer Familie!

Sarah Michelle Gellar (46) gibt seltene Einblicke in ihr Familienleben! Die Schauspielerin ist seit 2002 mit Freddie Prinze Junior (47) verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder – die 14-jährige Charlotte Grace und den elfjährigen Rocky James. Die beiden halten sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Urlaub machte Sarah aber eine Ausnahme – und veröffentlichte gleich zwei Schnappschüsse mit der ganzen Familie!

Sarah, Freddie und ihre beiden Kinder haben den Jahreswechsel mit ein paar Freunden am Meer verbracht. Auf Instagram teilte die "Buffy"-Darstellerin eine Reihe von Fotos, die sie gemeinsam mit ihrem Mann, aber auch ihrem Sohn und ihrer Tochter zeigen. Die vier posieren am Strand mit einem breiten Lächeln für die Kamera – einmal bei Tageslicht und einmal in der Dämmerung. Die Gesichter ihrer Kids hat Sarah jedoch mit jeweils zwei Herz-Emojis unkenntlich gemacht.

Während Sarah und Freddies Fans solche Familienfotos nur selten zu Gesicht bekommen, dürfen sie sich aber hin und wieder an süßen Pärchenbildern erfreuen. Erst vor wenigen Wochen postete die 46-Jährige einen gemeinsamen Schnappschuss aus der Küche und schwärmte: "Ich bin dankbar für diesen Kerl (und sein Thanksgiving-Dinner)."

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren beiden Kindern

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior, Schauspieler

