Freddie und Sarah Michelle Gellar geben Date-Night-Einblick!

Sie sind nach wie vor verliebt wie am ersten Tag! Freddie Prinze Junior (47) und Sarah Michelle Gellar (46) sind seit über 20 Jahren verheiratet. Für viele Fans gelten die beiden als das Traumpaar in Hollywood, da sie wohl eine komplett skandalfreie Ehe führen. Ab und zu lassen sie ihre Fans auch mal an ihrem ganz normalen Alltag teilhaben – so wie jetzt: Freddie und Sarah hatten offenbar ein gelungenes Date!

Via Instagram veröffentlichte die 46-Jährige einen Post, der einen Einblick in ihre Date-Night mit ihrem Mann gibt. "Ich hatte das beste Dinner mit dem besten Date", schrieb die "Buffy"-Darstellerin zu einem Selfie der beiden. Und die Fans waren bei diesem Anblick total aus dem Häuschen. "Nennt mir ein besseres Duo, ich warte" oder "Ihr beide setzt den Goldstandard!", kommentierten unter anderem zwei Fans im Netz.

Erst Anfang des Jahres hatte das Paar für eine kleine Sensation gesorgt und ihre Supporter so richtig überrascht. Nach 15 Jahren waren Sarah und Freddie nämlich mal wieder gemeinsam über den Red Carpet flaniert. Zusammen hatten die beiden mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette gestrahlt und so verliebt wie eh und je gewirkt.

Getty Images Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior im Januar 2023

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar, Ehepaar

