Erwischt! Timothée war auf der Kardashian-Weihnachtsparty

Es wird also richtig ernst! Seit Monaten spekulieren Fans, was zwischen Hollywoodstar Timothée Chalamet (27) und It-Girl Kylie Jenner (26) geht. Bereits des Öfteren zeigten sich die beiden zusammen bei Dates oder sogar knutschend bei einem Beyoncé-Konzert. Doch aus ihrer Liebe machen die zwei ein ziemliches Geheimnis – und das soll wohl auch erst einmal so bleiben: Timothée war klammheimlich bei der alljährlichen Weihnachtsparty der Kardashians!

Wie jedes Jahr schmeißt der Kardashian-Jenner-Clan eine pompöse Fete zum Fest der Liebe. In diesem Jahr fand das Spektakel wieder bei Kim Kardashian (43) statt – und ein Gast gab preis, dass auch der Wonka-Darsteller mit von der Partie war: Travis Barkers (48) Sohn Landon (20)! In seiner Snapchat-Story teilte der Promi-Spross eine Aufnahme, auf der sich im Hintergrund Timothée und Kylie angeregt unterhalten. Ganz offensichtlich verbrachten die beiden Turteltauben den Heiligen Abend zusammen.

Noch vor Kurzem hatte ein Insider verraten, dass der Schauspieler eigentlich gar nichts mit den Kardashians am Hut haben wolle. "Der Kardashian-Zirkus scheint nicht zu seinem normalen Lebensstil oder seiner persönlichen Marke zu passen", hatte der Informant preisgegeben. Die aktuellen Aufnahmen beweisen jedoch etwas anderes...

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Snapchat / landonabarker Timothée Chalamet und Kendall Jenner bei der Weihnachtsfeier der Kardashians 2023

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

