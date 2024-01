"Am Boden zerstört": David Beckhams Haus von Sturm verwüstet

David Beckham (48) startet mit einem unschönen Moment ins neue Jahr! Die vergangenen Weihnachtstage verbrachte der ehemalige Fußballer ganz besinnlich im Kreis seiner Familie: Um dem kalten Wetter in Großbritannien zu entkommen, urlaubten er, seine Frau Victoria (49) und die Kinder auf den Bahamas. Wieder zurück in seiner Heimat wird der Sportler direkt wieder mit der Realität konfrontiert: Ein Sturm hat Davids Grundstück verwüstet!

Auf Instagram zeigt er die Auswirkungen des Sturms Henk auf das Haus seiner Familie in den Cotswolds: Ein großer Baum auf dem Grundstück der Beckhams ist umgestürzt. "Hätte schlimmer kommen können. Ich bin dennoch am Boden zerstört", schreibt David mit einem weinenden Emoji. Immerhin geht es den Hühnern gut, die er von Victoria zu Weihnachten geschenkt bekommen hat: In der nächsten Story zeigt er die Vögel entspannt vor ihrem Hühnerhaus herumpicken.

David ist nicht der einzige Prominente, der aktuell unter den Folgen von Extremwetter zu leiden hat: Auch George Clooneys (62) englisches Anwesen ist betroffen. Das 16 Millionen Euro teure Grundstück des Hollywoodstars in Sonning ist total überflutet, weil der Fluss Themse nach starken Regenfällen über die Ufer getreten ist.

