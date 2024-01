Hochwasser: George Clooneys Grundstück ist total überflutet!

So hat sich George Clooney (62) seinen Start ins neue Jahr sicher nicht vorgestellt! Der Schauspieler und seine Familie verfügen über ein beeindruckendes Immobilien-Portfolio: Neben seiner berühmten Traumvilla am Comer See hat der Hollywoodstar unter anderem auch ein großes Grundstück mit einem 16 Millionen Euro teuren Haus im englischen Berkshire. Doch Georges Anwesen in dem kleinen Dorf Sonning-on-Thames steht aktuell total unter Wasser!

Bilder, die Hello! vorliegen, zeigen das Grundstück mit der Mega-Mansion – aktuell ist es komplett überflutet! Starke Regenfälle haben dazu geführt, dass die Themse über die Ufer getreten ist. Georges Anwesen befindet sich auf einer 5,5 Hektar großen Privatinsel in dem Gewässer. Damit ist es für Extremwetter besonders anfällig – und nun versinkt der Garten der idyllischen Ruheoase in Schlamm und Dreck.

George und Amal haben das Grundstück mit dem Haus aus dem 17. Jahrhundert 2014 gekauft. Es umfasst ein eigenes Bootshaus, einen Fitnessraum plus Spa, ein Heimkino und einen Swimmingpool. "Wir haben dort [in Sonning] eine wirklich nette kleine Welt, die sehr privat und sehr malerisch ist, und die Leute sind reizend. Ich liebe es", schwärmte der Regisseur 2022 von seinem Anwesen.

MEGA George und Amal Clooneys Anwesen in Berkshire, England im Jahr 2020

Getty Images George Clooney im Mai 2023 in Düsseldorf

Getty Images George Clooney und Amal Clooney, 2023

