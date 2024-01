In LA: Timothée Chalamet ist also nicht mit Kylie im Urlaub!

Er ist wohl nicht bei ihr! Seit geraumer Zeit spekulieren Fans von Timothée Chalamet (28) und Kylie Jenner (26), dass zwischen den beiden etwas Ernsthaftes laufen könnte. Seit dem Frühjahr 2023 sieht man den Schauspieler und die Reality-Bekanntheit immer wieder miteinander – und der Wonka-Darsteller wohnte sogar der alljährlichen Kardashian-Weihnachtsparty bei. Doch danach scheinen sie getrennte Wege gegangen zu sein: Während Kylie die Tropen genießt, sieht man Timothée in LA!

Daily Mail liegen Paparazzibilder vor, auf denen der gebürtige New Yorker bei einem Shoppingtrip auf dem berühmten Sunset Boulevard in Los Angeles zu sehen ist. Während der 28-Jährige den anliegenden Supreme Store besucht, trägt er einen lässigen Look aus burgunderfarbener Trainingshose von Adidas, einem braunen Hoodie, Sneakern und einer schwarzen Kappe. Zu diesem Zeitpunkt war Timothée wohl noch nicht sehr erfolgreich – Einkaufstüten sieht man nämlich noch nicht.

Währenddessen postet seine Flamme auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen aus ihrem Urlaub. Auf einem Foto posiert Kylie in einem cremefarbenen Spitzenkleid an Bord einer Jacht, während sie den atemberaubenden Sonnenuntergang auf sich wirken lässt. Doch ihre Follower wollen nur eins: Ein gemeinsames Bild mit Timothée!

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Anzeige

BeautifulSignatureIG / MEGA Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige

Instagram/ kyliejenner Kylie Jenner, Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de