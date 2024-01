Kate Garraways Mann ist im Alter von 56 Jahren gestorben

Der Schmerz über seinen Verlust sitzt tief. Die vergangenen Monate waren für Kate Garraway (56) nicht gerade leicht: Seit drei Jahren hatte ihr Mann Derek Draper (56) mit den Langzeitfolgen des Coronavirus zu kämpfen. Im Dezember musste der Ehemann der Moderatorin aufgrund eines schweren Herzinfarkts ins Krankenhaus eingeliefert werden und konnte die Weihnachtsfeiertage nicht zu Hause mit seiner Familie verbringen. Nun ist Derek im Alter von 56 Jahren gestorben.

Auf Instagram bestätigt die 56-Jährige die herzzerreißenden Nachrichten über den Tod ihres Gatten. "Ich bin traurig, euch allen sagen zu müssen, dass mein geliebter Ehemann Derek verstorben ist", erklärt sie in tiefer Trauer und fügt hinzu: "Derek war in seinen letzten Tagen von seiner Familie umgeben und ich war an seiner Seite." Während seiner letzten Stunden habe Kate nicht aufgehört, seine Hand zu halten.

Erst im September machte Kate gegenüber Good Housekeeping deutlich, wie schwer es ihr falle, ihren Mann so leiden zu sehen – sie lebe in ständiger Sorge um ihn. "Ich würde gerne sagen, dass seit Derek zu Hause ist, alles einfach ist, dass das Wunder, dass er zu Hause ist, die täglichen Herausforderungen in ein Kinderspiel verwandelt hat."

Kate Garraway, Moderatorin

Derek Draper mit seinem Pfleger

Kate Garraway, Moderatorin

