Kate Garraway verbringt Weihnachten bei Mann im Krankenhaus

Kate Garraway (56) verbringt die Feiertage in Sorge. Die Moderatorin macht derzeit eine schwere Zeit durch. Nachdem ihr Mann Derek an Long-Covid erkrankt war und sogar im Koma gelegen hatte, folgten diverse gesundheitliche Hürden. Zuletzt musste er dann erneut ins Krankenhaus – er erlitt einen Herzinfarkt. Auch über die Feiertage darf er nicht nach Hause. Kate und ihre Familie werden Weihnachten daher an Dereks Bett verbringen.

"Es ist eine herzzerreißende Zeit für Kate und natürlich auch für den armen Derek", berichtet ein Insider gegenüber The Sun. Sein Zustand sei immer noch sehr schlecht – gerade in der Weihnachtszeit sei das für seine Angehörigen besonders schlimm. "Die ganze Familie versammelt sich und versucht, füreinander stark zu bleiben", führt die Quelle weiter aus.

Schon Anfang Dezember musste Derek wieder in die Klinik. Kate betonte damals noch, dass kein Grund zur Sorge bestehen würde. "Es ist kein Notfall, es ist keine dramatische Rückkehr auf die Intensivstation, Gott sei Dank", erklärte der "Good Morning Britain"-Star gegenüber OK!.

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

Instagram / kategarraway Derek Draper mit seinem Pfleger

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

